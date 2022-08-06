Петербургский старшеклассник погиб в Кузьмоловском карьере

Смерть петербургского старшеклассника проверяет Следственный комитет Ленинградской области. Тело подростка достали из воды во Всеволожском районе, стало известно «Фонтанке» 6 августа.



Информация о том, что в Кузьмоловском карьере утонул человек, поступила в полицию накануне незадолго до пяти часов вечера. Приехавшие на место спасатели вернули на берег 17-летнего одиннадцатиклассника из Приморского района Петербурга.

Спасти его уже не могли. Медики констатировали смерть, её точную причину предстоит установить судмедэкспертам. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.