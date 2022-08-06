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    В Купчино произошла утечка газа. Спасателям пришлось лезть в окно запертой квартиры

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    Во Фрунзенском районе Петербурга зафиксирована утечка газа. Разбираться с ней пришлось без хозяина квартиры, но менять замки ему не потребуется.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, спасатели, газовщики и полиция работали на Пловдивской улице, 2. В девятиэтажке запахло недобрым, за полчаса до полудня были вызваны экстренные службы.

    В квартире, где предположительно произошла утечка, никого не было. Сотрудники МЧС приняли решение поберечь дверь: расчёт 58-й пожарно-спасательной части проник в помещение через окно второго этажа и открыл замки изнутри.

    «Петербурггаз» замерил концентрацию газа и подтвердил сильное превышение. Бригада установила заглушку. Полицейские пытаются связаться с владельцем квартиры.

    «Проводилась эвакуация десяти человек из парадной. В 12:30 помещения проветрены, люди вернулись в квартиры», — рассказали в МЧС.

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