В Купчино произошла утечка газа. Спасателям пришлось лезть в окно запертой квартиры

Во Фрунзенском районе Петербурга зафиксирована утечка газа. Разбираться с ней пришлось без хозяина квартиры, но менять замки ему не потребуется.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, спасатели, газовщики и полиция работали на Пловдивской улице, 2. В девятиэтажке запахло недобрым, за полчаса до полудня были вызваны экстренные службы.

В квартире, где предположительно произошла утечка, никого не было. Сотрудники МЧС приняли решение поберечь дверь: расчёт 58-й пожарно-спасательной части проник в помещение через окно второго этажа и открыл замки изнутри.