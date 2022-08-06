Роскомнадзор заблокировал крупнейший сахалинский портал Sakh.com

Роскомнадзор ограничил доступ к крупнейшему сахалинскому порталу Sakh.com по регламенту о блокировке сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
Роскомнадзор заблокировал не только новости и форум, но и все ресурсы портала: объявления, афишу, работу, недвижимость, билеты и даже доставку еды. «Сайт заблокирован по обращению Генпрокуратуры 5 августа около 4 утра по сахалинскому времени. Причины блокировки пока неизвестны, в качестве основания указана статья 15.3. Предупреждений от ведомств компания не получала», — говорится в сообщении на сайте Sakh.com.
«Роскомнадзор заблокировал портал по требованию Генеральной прокуратуры без предупреждения. Какие-то разъяснения хотелось бы получить, но пока мы не знаем, какие шаги будем дальше предпринимать», — прокомментировал 6 августа блокировку владелец сахалинского сайта Владимир Князев журналисту «Фонтанки».
По данным статистики Similarweb, за последний месяц трафик Sakh.com вырос на 2,6% — до 4,5 млн посещений в месяц. За сервис заступилась Светлана Иванова, депутат Сахалинской областной думы, и попросила представителя региона в Госдуме Алексея Корниенко направить запрос в Генпрокуратуру. «Я утром обнаружила эту новость, была, конечно, шокирована. Это единственный источник, который нас всех сегодня держит на острие событий, которые происходят в Сахалинской области, и дает информацию, которая нам крайне нужна», — цитируют ее на портале.
Предполагается, что основная претензия к Sakh.com, — отсутствие модерации сообщений на форуме. Председатель Сахалинской региональной общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова отметила, что, возможно, поводом для блокировки стало «глумление над гибелью сотрудников Росгвардии на форуме информагентства».
«Не сомневаюсь, что последней каплей стало глумление над убийством 12 наших земляков. Мы неоднократно обращались с просьбой проверить деятельность Sakh.com, и наконец нас услышали. Комментарии на этом форуме часто были злыми, жестокими, бескультурными. А с началом специальной военной операции и вовсе вышли за всякие рамки закона», — отметила Нина Ключникова.