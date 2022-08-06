Роскомнадзор заблокировал крупнейший сахалинский портал Sakh.com

Роскомнадзор заблокировал не только новости и форум, но и все ресурсы портала: объявления, афишу, работу, недвижимость, билеты и даже доставку еды. «Сайт заблокирован по обращению Генпрокуратуры 5 августа около 4 утра по сахалинскому времени. Причины блокировки пока неизвестны, в качестве основания указана статья 15.3. Предупреждений от ведомств компания не получала», — говорится в сообщении на сайте Sakh.com.

«Роскомнадзор заблокировал портал по требованию Генеральной прокуратуры без предупреждения. Какие-то разъяснения хотелось бы получить, но пока мы не знаем, какие шаги будем дальше предпринимать», — прокомментировал 6 августа блокировку владелец сахалинского сайта Владимир Князев журналисту «Фонтанки».

По данным статистики Similarweb, за последний месяц трафик Sakh.com вырос на 2,6% — до 4,5 млн посещений в месяц. За сервис заступилась Светлана Иванова, депутат Сахалинской областной думы, и попросила представителя региона в Госдуме Алексея Корниенко направить запрос в Генпрокуратуру. «Я утром обнаружила эту новость, была, конечно, шокирована. Это единственный источник, который нас всех сегодня держит на острие событий, которые происходят в Сахалинской области, и дает информацию, которая нам крайне нужна», — цитируют ее на портале.