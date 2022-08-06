На Художников 11-летний велосипедист попал в ДТП на тротуаре. В больницу он пришёл с переломом позвоночника

Юный велосипедист пострадал в аварии в Выборгском районе Петербурга. С автомобилем мальчик не разъехался на тротуаре, стало известно «Фонтанке» 6 августа.



«Киа К5» с 37-летним мигрантом за рулём сбила школьника на проспекте Художников у дома 3/4 около восьми часов вечера 4 августа. Автомобиль выезжал с придомовой территории, мальчик на велосипеде ехал по тротуару.

Скорую, по всей видимости, не вызывали. Через два часа после аварии 11-летний пострадавший добрался до больницы своим ходом. По предварительным данным, помимо разбитых коленей и ушибов у него компрессионный перелом позвоночника.