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    На Художников 11-летний велосипедист попал в ДТП на тротуаре. В больницу он пришёл с переломом позвоночника

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    Юный велосипедист пострадал в аварии в Выборгском районе Петербурга. С автомобилем мальчик не разъехался на тротуаре, стало известно «Фонтанке» 6 августа.

    «Киа К5» с 37-летним мигрантом за рулём сбила школьника на проспекте Художников у дома 3/4 около восьми часов вечера 4 августа. Автомобиль выезжал с придомовой территории, мальчик на велосипеде ехал по тротуару.

    Скорую, по всей видимости, не вызывали. Через два часа после аварии 11-летний пострадавший добрался до больницы своим ходом. По предварительным данным, помимо разбитых коленей и ушибов у него компрессионный перелом позвоночника.

    Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские. Известно, что водитель как минимум в последние пару лет на нарушении правил дорожного движения не попадался.

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