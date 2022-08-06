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    В Пушкине «Хёндэ» сбила 5-летнего ребёнка, выехавшего на «зебру» на самокате

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    Полиция выясняет обстоятельства аварии в Пушкинском районе Петербурга, в результате которой в больнице оказалась воспитанница детского сада. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 августа.

    Катавшаяся на самокате 5-летняя жительница Пушкина попала под машину у сквера на Магазейной улице накануне около шести часов вечера. 32-летняя петербурженка на «Хёндэ Крета» сбила ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрёстке Магазейной и Оранжерейной.

    Пострадавшую девочку госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. По предварительным данным, она получила травмы средней степени тяжести.

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