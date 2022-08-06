Мальчик стал жертвой насильника в хостеле на Васильевском острове

Предполагаемого педофила полицейские поймали накануне вечером у автовокзала на набережной Обводного канала, стало известно «Фонтанке» 6 августа. Мужчину доставили в следственный отдел, где было возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Петербургский Следственный комитет возбудил дело о сексуальном насилии, которому подвергся 15-летний подросток. Подозреваемый слушал свой предыдущий приговор в суде меньше года назад.

В его основе заявление матери, узнавшей подробности ночи, которую её 15-летний сын провёл в хостеле на проспекте КИМа, 6. По словам женщины, после полуночи 2 августа в номере со взрослым «кавалером» мальчик оказался против своей воли.

Подозреваемому 35 лет. По предварительной информации, в Петербурге он без регистрации и работы, зато со знакомствами среди правоохранителей и судей.

Мужчину задерживали за хищение чужого, в ноябре прошлого года Дзержинский райсуд приговорил его к году в колонии-поселении за кражу и покушение на грабёж. Наказание он отбывал на Арсенальной набережной в старых «Крестах», в срок зачли пребывание под стражей, так что освободился мужчина до того, как истёк отмеренный судом год.