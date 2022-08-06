На севере Петербурга под окнами высотки нашли 13-летнюю москвичку. Она приехала к отцу, но загостилась у друга

Петербургские медики спасают девочку, которую нашли с тяжёлыми травмами в Приморском районе Петербурга накануне 14-летия. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 августа.
Пациентка с переломами, ушибами внутренних органов и травмами головы поступила в детскую городскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне ночью. Состояние девочки, которой вот-вот исполняется 14 лет, медики оценивают как тяжёлое.
Скорая забрала её от 16-этажки в Приморском районе города немногим позже полуночи. Полицейским уже известно, что пострадала юная москвичка, которая была в гостях в квартире 18-летнего друга на шестом этаже.
Отец девочки живёт в получасе пешком от дома знакомого дочери. Он полагает, что случившееся с его ребёнком стало следствием неосторожности. 49-летний мужчина получил от полицейских протокол о ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей.