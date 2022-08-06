    Пробки

    2/10

    usd60.37eur61.36
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Производитель алюминиевых банок для пива Ball потеряет $435 млн после ухода из России

    1646
    1 комментарий

    Убытки американской компании Ball, производителя почти 70% российских алюминиевых банок для пива, составят $435 млн от обесценения локального бизнеса после ухода из России, сообщили в РБК 6 августа.

    Решение о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к обесценению активов производителя. В России компания владеет тремя заводами в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В своей отчетности Ball указали, что за 2021 год предприятия выпустили 5% от общего объема произведенных банок — 5,6 млрд от 112,5 млрд штук. На российский рынок в прошлом году приходилось около 4% чистой выручки ($552 млн) и 8% всей операционной прибыли компании ($54,5 млн).

    Ball обеспечивала от 60 до 65% от всего потребления российскими компаниями алюминиевых банок, сообщали ранее в «Коммерсанте». Оставшуюся долю в производстве занимает продукция польской компании CanPack, которая также не исключала, что может покинуть российский рынок.

    При этом на алюминиевые банки приходится более 30% рынка пива в натуральном выражении, по оценкам Ассоциации производителей пива. До этого российские пивовары также столкнулись с дефицитом бумаги для этикеток из-за запрета на поставки офсетной бумаги из ЕС.

    Об уходе с российского рынка и поиске покупателя местного бизнеса Ball сообщила еще 28 марта. В августовской отчетности компания отметила, что конфликт между Россией и Украиной не позволяет производителю спрогнозировать дальнейшую степень его влияния на локальный бизнес.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close