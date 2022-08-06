Производитель алюминиевых банок для пива Ball потеряет $435 млн после ухода из России

Убытки американской компании Ball, производителя почти 70% российских алюминиевых банок для пива, составят $435 млн от обесценения локального бизнеса после ухода из России, сообщили в РБК 6 августа.



Решение о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к обесценению активов производителя. В России компания владеет тремя заводами в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В своей отчетности Ball указали, что за 2021 год предприятия выпустили 5% от общего объема произведенных банок — 5,6 млрд от 112,5 млрд штук. На российский рынок в прошлом году приходилось около 4% чистой выручки ($552 млн) и 8% всей операционной прибыли компании ($54,5 млн).