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    Экс-футболис «Рубина» смертельно ранил отца из-за ставок на спорт

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    Топ-менеджер ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах был убит своим сыном два дня назад. 5 августа его арестовали.

    Воспитаннику «Рубина» Антону Адаричеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Бизнес-онлайн». Экс-футболист давно увлечен ставками на спорт. Два дня назад его отец вернулся домой с работы и не увидел в квартире телевизор. Между родственниками началась ссора, Антон ранил мать и смертельно ударил ножом отца.

    Бывший спортсмен забрал из квартиры банковскую карту, снял с нее 400 тысяч рублей, но затем вернулся домой и отвез мать в больницу. Он пытался скрыться, но его догнали и задержали сотрудники дорожной полиции.

    В заседании он частично признал вину заявив, что мотива убивать у него не было.

    Ранее он был судим за кражу с банковского счета. На вопрос о том, на что именно он хотел поставить деньги, экс-спортсмен ответить не смог.

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