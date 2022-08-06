Четверть купленных в России автомобилей за июль оказались китайскими

Каждый четвертный новый автомобиль, купленный в России, китайский. Этот показатель впервые оказался не в пользу южнокорейского автопрома.

Данные за июль 5 августа публикует «Автостат». Всего за месяц было куплено 8,6 тысячи китайских машин, это 24% от всех продаж новых автомобилей. «Корейцы» оказались на третьем месте (21%), а лидером остаются машины отечественного производства (30,9%).

Еще в начале года и вплоть до марта россияне покупали существенно меньше китайских автомобилей, показатель был на уровне 9,5%.