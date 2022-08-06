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    В Тель-Авиве открыли все общественные бомбоубежища, обстрелы продолжаются

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    Все бомбоубежища израильского города Тель-Авив открыты вечером 5 августа. В небе над Израилем системы ПВО сбивают ракеты со стороны сектора Газа.

    Бомбоубежища открыты из-за обострения ситуации. Армия Израиля сообщила, что было выпущено порядка 100 ракет.

    Израиль отмечает, что разрушений и жертв на территории страны нет, «Железный купол» справляется со своей задачей.

    Армия Израиля начала операцию «Рассвет» 5 августа против группировки «Исламский джихад» в Секторе Газа. Якобы от исламистов исходили угрозы. Во время атаки был убит один из исламских командиров, после чего из сектора Газа начали стрелять в ответ.

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