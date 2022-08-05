На юге Петербурга сгорели три машины, соседи слышали громкие звуки

Тревожным вышло окончание дня 5 августа для жителей Красносельского района Петербурга. На улице Маршала Захарова сгорели сразу три машины, восстановлению они не подлежат.



Сообщение о пожаре у дома 21 лит. А поступило в 21:49, рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

«В трех автомобилях сгорели сгораемые части. В 22:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в управлении.

При этом соседи говорят, что слышали громкие звуки наподобие взрыва.