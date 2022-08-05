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    На юге Петербурга сгорели три машины, соседи слышали громкие звуки

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    Тревожным вышло окончание дня 5 августа для жителей Красносельского района Петербурга. На улице Маршала Захарова сгорели сразу три машины, восстановлению они не подлежат.

    Сообщение о пожаре у дома 21 лит. А поступило в 21:49, рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

    «В трех автомобилях сгорели сгораемые части. В 22:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в управлении.

    При этом соседи говорят, что слышали громкие звуки наподобие взрыва.

    На кадрах видно, что две из машин — микроавтобус и ГАЗель.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!06 Авг 2022 в 00:51
    На сам деле, есть много естественных причин, по которым механизмы могут возгораться, но.. - нельзя исключать и.. - человеческий фактор, причём, - на всех стадиях(!), как на стадии формирования механизма, так и на стадии его эксплуатации (к физлицам , вроде, мягче)) Если же это.., страшно произносить.., - умышленный поджёг?! - Не может быть такого, у нас.. - такого не может быть! Дискредитация ФСБ! (первое слово - иностранное, сочетание букв во втором - подражание иностранцам!)) - Зачем ты на эмоциях, вот так вот делишься с людьми своим вот.. взглядом?! - Прости, Господи, завёлся..) - Прощаю, поменьше, пожалуйста.. - Эмоций! ) - Без Эмоций, Господи.., - кто я?!) - Ну, не хочешь быть.. рабом, стань Человеком! - Как?! - Пробовал ты? - Как и все.., цели такой себе не ставил но, как и все, проходил многие этапы жизни людей! ) - По смайлику Вижу, среди людей тебе.. - понравилось!) - Стечение обстоятельств, Господи, всё(!) могло пойти иначе! ) - Отказываешься обобщать?! ) - Шучу я!)
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