На юге Петербурга сгорели три машины, соседи слышали громкие звуки

Тревожным вышло окончание дня 5 августа для жителей Красносельского района Петербурга. На улице Маршала Захарова сгорели сразу три машины, восстановлению они не подлежат.
Сообщение о пожаре у дома 21 лит. А поступило в 21:49, рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.
«В трех автомобилях сгорели сгораемые части. В 22:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в управлении.
При этом соседи говорят, что слышали громкие звуки наподобие взрыва.
На кадрах видно, что две из машин — микроавтобус и ГАЗель.