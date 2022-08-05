Ребенок в Дагестане умер в запертой машине из-за теплового удара

Двое детей оказались заперты в тонированной машине в одном из дагестанских сел. Мальчика спасти не смогли.

Полиция региона сообщила о смерти ребенка 5 августа. Известно, что дети пропали в селе Вперед, родители не стали привлекать к поискам полицию, им помогали соседи и жители села. Сперва осматривали реки, водоемы, пустыри и автомобили. Но дети, как оказалось, находились в салоне тонированной машины, и сразу их не заметили.

Четырехлетний мальчик умер из-за перегрева, двухлетняя девочка в больнице в тяжелом состоянии. Как дети оказались в машине пока не сообщается.