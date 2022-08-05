    Пробки

    1/10

    usd60.37eur61.36
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ребенок в Дагестане умер в запертой машине из-за теплового удара

    2415
    2 комментария

    Двое детей оказались заперты в тонированной машине в одном из дагестанских сел. Мальчика спасти не смогли.

    Полиция региона сообщила о смерти ребенка 5 августа. Известно, что дети пропали в селе Вперед, родители не стали привлекать к поискам полицию, им помогали соседи и жители села. Сперва осматривали реки, водоемы, пустыри и автомобили. Но дети, как оказалось, находились в салоне тонированной машины, и сразу их не заметили.

    Четырехлетний мальчик умер из-за перегрева, двухлетняя девочка в больнице в тяжелом состоянии. Как дети оказались в машине пока не сообщается.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close