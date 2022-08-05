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    Дачники в Юкках встали на войну с частным забором, через который не может проехать даже скорая помощь

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    Стихийный протест против частного забора разгорелся во Всеволожском районе Ленобласти 5 августа. Преграда, возникшая на привычной дороге, здорово испортила жизнь дачникам. Подробности рассказали 47news.

    В пятницу несколько десятков человек из садоводств «Юкки сити» и «Березка» вышли к железным воротам на улице Дачной в поселке «Юкковское Парк». Геоданные передали в полицию и пригласили сотрудников правопорядка присоединиться к мероприятию. Так дачники начали войну против ненавистной преграды на единственной дороге. Одной женщине, к слову, в ходе стояния стало плохо. Медики приехали в объезд, оказали помощь и рискнули вернуться по короткому пути, но ворота им так никто и не открыл. Полиции с той стороны тоже не ответили. В итоге сотрудники МВД с места увезли заявление с 48 подписями.

    47news.ru

    47news.ru

    Дачники рассказали 47news, что пару дней назад ехали к себе на участки привычным маршрутом и вдруг уперлись в преграду. Табличка сообщала, что они пытаются попасть на частную территорию. С тех пор садоводам приходится объезжать дорогу по полю или обходить по промзоне. До автобусной остановки теперь нужно идти не 7–8 минут, а 30–40, если не заблудишься и не сгинешь между автосервисами, грузовыми стоянками и кладбищем.

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    Журналисты 47news выяснили, что владельцем участков в отгородившемся «Юкковское Парк» является 45-летний предприниматель Алексей Шведов. До него корреспонденту дозвониться не удалось, в его офисе проблему с воротами оперативно прокомментировать не смогли.

    © Фонтанка.Ру
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