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    Из Верхнего Суздальского озера в Петербурге достали 80-летнего утопленника

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    Пожилой мужчина утонул в Озерках днем 5 августа. Об активности сотрудников МЧС и полиции на одной из местных водоемов рассказали очевидцы в соцсетях.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в половине пятого вечера в полицию Выборгского района поступило сообщение о трупе неизвестного мужчины в Верхнем Суздальском озере. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 80-летний пенсионер. Обстоятельства его смерти и другие детали происшествия устанавливаются.

    © Фонтанка.Ру

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