Из Верхнего Суздальского озера в Петербурге достали 80-летнего утопленника

Пожилой мужчина утонул в Озерках днем 5 августа. Об активности сотрудников МЧС и полиции на одной из местных водоемов рассказали очевидцы в соцсетях.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в половине пятого вечера в полицию Выборгского района поступило сообщение о трупе неизвестного мужчины в Верхнем Суздальском озере. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 80-летний пенсионер. Обстоятельства его смерти и другие детали происшествия устанавливаются.