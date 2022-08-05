«Хотел успеть на автобус». В Ленобласти товарняк насмерть сбил пожилого петербуржца

Пожилой петербуржец погиб под колесами товарного поезда в Волховском районе Ленобласти, об этом 5 августа сообщают 47news. По информации издания, мужчина был сбит на железнодорожной станции Пупышево.



Погибшим оказался 78-летний житель Петербурга. Он переходил железную дорогу по переходу, когда к станции уже подходил поезд. Пенсионер на предупредительные сигналы не отреагировал. Врачи скорой не успели ему ничем помочь.

