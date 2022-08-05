«Хотел успеть на автобус». В Ленобласти товарняк насмерть сбил пожилого петербуржца

Пожилой петербуржец погиб под колесами товарного поезда в Волховском районе Ленобласти, об этом 5 августа сообщают 47news. По информации издания, мужчина был сбит на железнодорожной станции Пупышево.
Погибшим оказался 78-летний житель Петербурга. Он переходил железную дорогу по переходу, когда к станции уже подходил поезд. Пенсионер на предупредительные сигналы не отреагировал. Врачи скорой не успели ему ничем помочь.
Как рассказала 47news свидетельница, вызвавшая скорую, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходу на красный свет.
«Наверное, хотел успеть на автобус, который от станции развозит дачников по садоводствам. Спешил и не успел», — предположила собеседница и добавила, что пенсионер опирался на трость.