На Краснопутиловской улице Polo столкнулся с двухколесным BMW, байкер в больнице

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла вечером в Московском районе Петербурга. Фото с места происшествия были опубликованы в паблике «Мотосолидарность ДТП» 5 августа.

По данным УГИБДД, сообщение о том, что 40-летний водитель Volkswagen Polo подбил 41-летнего байкера на BMW, поступило в 17:45. Авария произошла в районе дома 71 по улице Краснопутиловская.



В результате ДТП водитель мотоцикла в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка, устанавливаются виновники происшествия.

