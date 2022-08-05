В КБР сошел сель. Пользователи делятся жуткими видео

Автор: <a href="https://vk.com/public213410296" target="_blank" class="io-leave-page _">Inside КБР</a>
Мощный селевой поток сошел в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 5 августа. Местные жители и туристы делятся увиденным в соцсетях.
«В Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. По оперативной информации на 17:30 жилые дома и социально значимые объекты в зону схода селя не попадают», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава КБР Казбек Коков.
Автор: <a href="https://vk.com/public213410296" target="_blank" class="io-leave-page _">Inside КБР</a>
Он добавил, что на месте дежурят сотрудники МЧС, экстренные службы. Ситуация находится на постоянном контроле. Тем временем неблагоприятные погодные условия прогнозируются в КБР до 7 августа. В республике ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер. Опасность схода селей в горах сохраняется.
Автор: <a href="https://vk.com/public213410296" target="_blank" class="io-leave-page _">Inside КБР</a>
Разрушительный селевой поток сходил в Тырныаузе в 2000 году. Тогда вода поднималась до третьего этажа, погибли семь человек.