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    Подросли. ЦБ опубликовал курс доллара и евро на выходные

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    Доллар и евро подорожали перед выходными. ЦБ показал курс валют на 6–8 августа.

    Стоимость американской валюты увеличилась на 11,16 копейки — до 60,36 рубля, а европейской — на 27,38 копейки, до 61,36 рубля.

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