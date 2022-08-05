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    Смольный хочет продлить киоскам договоры аренды. Это разрешил Минпромторг

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    Власти Петербурга хотят разрешить бизнесу продлевать договоры о размещении нестационарных торговых объектов. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном 5 августа на сайте антикоррупционной экспертизы.

    Как следует из документа, речь идет о тех договорах, сроки действия которых истекают с 14 марта по 31 декабря 2022 года.

    Продлить договор можно будет максимум на год. Для этого нужно будет подать заявление, чтобы заключить с городом дополнительное соглашение. Его обещают рассмотреть за две недели.

    Ранее продлевать договоры нестационарным торговым объектам без конкурса разрешил Минпромторг. При этом срок такого продления разрешили определять регионам, отмечается в пояснительной записке.

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