Смольный хочет продлить киоскам договоры аренды. Это разрешил Минпромторг

Власти Петербурга хотят разрешить бизнесу продлевать договоры о размещении нестационарных торговых объектов. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном 5 августа на сайте антикоррупционной экспертизы.



Как следует из документа, речь идет о тех договорах, сроки действия которых истекают с 14 марта по 31 декабря 2022 года.



Продлить договор можно будет максимум на год. Для этого нужно будет подать заявление, чтобы заключить с городом дополнительное соглашение. Его обещают рассмотреть за две недели.

