Работы перекроют Здоровцева и «карман» Краснопутиловской и ограничат перекресток Космонавтов с Южным шоссе

Новые ограничения и перекрытия движения, связанные с ремонтными и другими работами, вступят в силу 8 и 9 августа в четырех районах Петербурга. Большинство продлится до середины сентября, сообщает 5 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 8 августа движение перекроют:
- до 14 августа — у дома 35 по улице Здоровцева от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов для прокладки теплосети (объезд: по проспекту Народного Ополчения, улице Тамбасова, проспекту Ветеранов и улице Добровольцев);
- до 23 августа — на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта, у дома 55 по Удельному проспекту, для строительства газопровода;
- до 10 октября — по боковому проезду вдоль Краснопутиловской улицы от площади Конституции до дома 121 по Краснопутиловской улице из-за размещения временного ограждения.
Ограничивать движение будут:
- с 8 августа по 15 сентября — по Привокзальной улице в городе Красное Село от улицы Освобождения до улицы Первого Мая для ремонта инженерных сетей;
- с 8 августа по 16 сентября — на перекрестке проспекта Космонавтов и Южного шоссе для реконструкции светофора;
- с 9 августа по 19 сентября — на перекрестке проспекта Королева и улицы Маршала Новикова для реконструкции светофора.