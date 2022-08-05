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    Работы перекроют Здоровцева и «карман» Краснопутиловской и ограничат перекресток Космонавтов с Южным шоссе

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    Новые ограничения и перекрытия движения, связанные с ремонтными и другими работами, вступят в силу 8 и 9 августа в четырех районах Петербурга. Большинство продлится до середины сентября, сообщает 5 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 8 августа движение перекроют:

    • до 14 августа — у дома 35 по улице Здоровцева от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов для прокладки теплосети (объезд: по проспекту Народного Ополчения, улице Тамбасова, проспекту Ветеранов и улице Добровольцев);
    • до 23 августа — на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта, у дома 55 по Удельному проспекту, для строительства газопровода;
    • до 10 октября — по боковому проезду вдоль Краснопутиловской улицы от площади Конституции до дома 121 по Краснопутиловской улице из-за размещения временного ограждения.
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    Ограничивать движение будут:

    • с 8 августа по 15 сентября — по Привокзальной улице в городе Красное Село от улицы Освобождения до улицы Первого Мая для ремонта инженерных сетей;
    • с 8 августа по 16 сентября — на перекрестке проспекта Космонавтов и Южного шоссе для реконструкции светофора;
    • с 9 августа по 19 сентября — на перекрестке проспекта Королева и улицы Маршала Новикова для реконструкции светофора.
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