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    В Коми горят девственные леса. Огонь добрался до наследия ЮНЕСКО

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    Пожар тушат на территории нацпарка «Югыд ва», входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Об этом 5 августа пишет РИА Новости со ссылкой на «Авиалесохрану».

    Фото: Сайт парка «Югыд ва» / Архив
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    По данным ведомства, «огнем пройдено 50 гектаров». «Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению «Гринпис», стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка», — заявили в «Гринпис».

    Всего в Коми на данный момент зафиксировано 17 пожаров на землях лесного фонда.

    «Югыд ва» — один из самых больших национальных парков России: его площадь составляет около 2 млн. га (1894,1 тыс. га), он протянулся с севера на юг — на 280 км, а с запада на восток — на 120 км.

    Фото: Сайт парка «Югыд ва» / Архив

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    Комментарии 7

    ӦВВӦ05 Авг 2022 в 18:29
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