В Коми горят девственные леса. Огонь добрался до наследия ЮНЕСКО

Пожар тушат на территории нацпарка «Югыд ва», входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Об этом 5 августа пишет РИА Новости со ссылкой на «Авиалесохрану».
По данным ведомства, «огнем пройдено 50 гектаров». «Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению «Гринпис», стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка», — заявили в «Гринпис».
Всего в Коми на данный момент зафиксировано 17 пожаров на землях лесного фонда.
«Югыд ва» — один из самых больших национальных парков России: его площадь составляет около 2 млн. га (1894,1 тыс. га), он протянулся с севера на юг — на 280 км, а с запада на восток — на 120 км.