Вепсы расскажут о вепсах

Их всего тысяч шесть человек в Ленобласти и в Карелии, а вепсский язык внесен в Красную книгу народов России и в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО. В библиотеке Паустовского они расскажут о себе — на русском, конечно. 9 августа, бесплатно, 12+



Гиморецкий погост. Церковь Рождества Богородицы. 1659 г. Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





О характере народа можно судить и по сказкам. Вепсы, один из древнейших народов Северной Европы, несентиментальны. В наших сказках братик с сестричкой сжигают Бабу-ягу и идут себе домой. В вепсской сказке сжигают, но братик превращается в барашка. А сказки про деда и бабу нередко заканчиваются тем, что старуха насмерть убилась или ее звери съели. Недаром, видимо, до революции вепсов называли «чудь» — по одной из версий, от «чудной», непонятный. Впрочем, чудью звали несколько финно-угорских народов. Письменности у вепсов не было до 1930-го, когда в СССР его «сконструировали» на основе латинской графики. Но всего через семь лет издавать на нем книжки и преподавать в школах перестали. Только в 1990-х письменный вепсский начали возрождать. А сейчас Ленинградская региональная общественная организация «Вепсская община» даже курсы бесплатные проводит — учит базовому уровню вепсского литературного языка.



9 августа в библиотеке Паустовского (Варшавская ул., д. 37/1) представители общины расскажут о том, как возник вепсский народ, как взаимодействовал со славянами и другими коренными народами, живущими на территории Ленобласти, как сейчас поживают и вепсы, и сама община.

Зарегистрироваться на лекцию «Вепсы Ленинградской области» можно через страничку библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

Александра Шеромова

