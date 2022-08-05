    Пробки

    6/10

    usd60.26eur61.09
    ТЕМА ДНЯ

    Шнуру сделали монтаж?

    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Вепсы расскажут о вепсах

    267
    обсудить

    Их всего тысяч шесть человек в Ленобласти и в Карелии, а вепсский язык внесен в Красную книгу народов России и в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО. В библиотеке Паустовского они расскажут о себе — на русском, конечно. 9 августа, бесплатно, 12+

    Гиморецкий погост. Церковь Рождества Богородицы. 1659 г.
    Гиморецкий погост. Церковь Рождества Богородицы. 1659 г.Фото: wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    О характере народа можно судить и по сказкам. Вепсы, один из древнейших народов Северной Европы, несентиментальны. В наших сказках братик с сестричкой сжигают Бабу-ягу и идут себе домой. В вепсской сказке сжигают, но братик превращается в барашка. А сказки про деда и бабу нередко заканчиваются тем, что старуха насмерть убилась или ее звери съели. Недаром, видимо, до революции вепсов называли «чудь» — по одной из версий, от «чудной», непонятный. Впрочем, чудью звали несколько финно-угорских народов. Письменности у вепсов не было до 1930-го, когда в СССР его «сконструировали» на основе латинской графики. Но всего через семь лет издавать на нем книжки и преподавать в школах перестали. Только в 1990-х письменный вепсский начали возрождать. А сейчас Ленинградская региональная общественная организация «Вепсская община» даже курсы бесплатные проводит — учит базовому уровню вепсского литературного языка.

    9 августа в библиотеке Паустовского (Варшавская ул., д. 37/1) представители общины расскажут о том, как возник вепсский народ, как взаимодействовал со славянами и другими коренными народами, живущими на территории Ленобласти, как сейчас поживают и вепсы, и сама община.

    Зарегистрироваться на лекцию «Вепсы Ленинградской области» можно через страничку библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Гиморецкий погост. Церковь Рождества Богородицы. 1659 г.
    Гиморецкий погост. Церковь Рождества Богородицы. 1659 г.Фото: wikipedia.org

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close