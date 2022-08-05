Ургант ответил ГРАДу на требование об увольнении с Первого канала

Шоумен Иван Ургант заявил, что «хочет посодействовать плодотворной работе» группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), которая потребовала уволить его с Первого канала.



В своём телеграм-канале Ургант 5 августа сообщил, что ознакомился с видеоматериалами первого заседания ГРАДа в сфере культуры и внёс «несколько рациональных предложений».



Он предложил наказывать не только «агентов иностранного влияния», но и их «ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения».

