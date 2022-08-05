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    Ургант ответил ГРАДу на требование об увольнении с Первого канала

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    Шоумен Иван Ургант заявил, что «хочет посодействовать плодотворной работе» группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), которая потребовала уволить его с Первого канала.

    В своём телеграм-канале Ургант 5 августа сообщил, что ознакомился с видеоматериалами первого заседания ГРАДа в сфере культуры и внёс «несколько рациональных предложений».

    Он предложил наказывать не только «агентов иностранного влияния», но и их «ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения».

    «В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома "Back in USSR"», — написал он.

    Также ведущий считает, что аббревиатура ГРАД не полностью отображает «гигантский» объём работ, который предстоит участникам группы, и предложил переименовать объединение в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества. В качестве гимна организации Ургант видит песню в исполнении Ярослава Евдокимова «Фантазер».

    К посту Иван приложил селфи с книгой Захара Прилепина «Восьмёрка». «С уважухой, всех благ», — оставил автограф писатель.

    Фото: Иван Ургант / Telegram
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    ГРАД создан по инициативе писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. В группу входят российские депутаты и сенаторы. ГРАД потребовал уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых парламентарии посчитали «агентами иностранного влияния» из-за пацифистской позиции. Также в список «агентов» попали участники группы «Би-2» и режиссер Александр Молочников.

    Фото: Иван Ургант / Telegram

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