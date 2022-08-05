Маршрутка протаранила фургон и бетонный отбойник на Киевском шоссе в Москве. Есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами попала в серьезное ДТП в Москве днем 5 августа. Камера видеонаблюдения сняла, как микроавтобус протаранил стоящий грузовой автомобиль, после чего въехал в ограждение.
На 35-м километре Киевского шоссе в сторону МКАД, в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034, маршрутка Mercedes-Benz Sprinter врезалась в грузовик Hyundai Porter, остановившийся в крайней правой полосе, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Водитель фургона в этот момент закреплял перевозимый груз.
На записи с камеры видно, как едущий прямо микроавтобус таранит стоящий у края проезжей части «Хёндэ», на кузове которого стоит человек. От удара фургон впечатывает в бетонные блоки, перегораживающие съезд, а груз разлетается в стороны. Маршрутку после этого заносит вправо, и она тоже влетает в блоки заграждения.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь человек, шестеро из них — пассажиры маршрутки, пишет пресс-служба прокуратуры Москвы. Госпитализация потребовалась четверым. Как уточняют в ГИБДД, с травмами различной степени тяжести в больницу увезли водителя Hyundai и трех пассажиров Mercedes.