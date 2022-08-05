Маршрутка протаранила фургон и бетонный отбойник на Киевском шоссе в Москве. Есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами попала в серьезное ДТП в Москве днем 5 августа. Камера видеонаблюдения сняла, как микроавтобус протаранил стоящий грузовой автомобиль, после чего въехал в ограждение.

На 35-м километре Киевского шоссе в сторону МКАД, в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034, маршрутка Mercedes-Benz Sprinter врезалась в грузовик Hyundai Porter, остановившийся в крайней правой полосе, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Водитель фургона в этот момент закреплял перевозимый груз.