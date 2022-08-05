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    Маршрутка протаранила фургон и бетонный отбойник на Киевском шоссе в Москве. Есть пострадавшие

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    «Дептранс. Оперативно»

    Маршрутка с пассажирами попала в серьезное ДТП в Москве днем 5 августа. Камера видеонаблюдения сняла, как микроавтобус протаранил стоящий грузовой автомобиль, после чего въехал в ограждение.

    На 35-м километре Киевского шоссе в сторону МКАД, в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034, маршрутка Mercedes-Benz Sprinter врезалась в грузовик Hyundai Porter, остановившийся в крайней правой полосе, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Водитель фургона в этот момент закреплял перевозимый груз.

    На записи с камеры видно, как едущий прямо микроавтобус таранит стоящий у края проезжей части «Хёндэ», на кузове которого стоит человек. От удара фургон впечатывает в бетонные блоки, перегораживающие съезд, а груз разлетается в стороны. Маршрутку после этого заносит вправо, и она тоже влетает в блоки заграждения.

    В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь человек, шестеро из них — пассажиры маршрутки, пишет пресс-служба прокуратуры Москвы. Госпитализация потребовалась четверым. Как уточняют в ГИБДД, с травмами различной степени тяжести в больницу увезли водителя Hyundai и трех пассажиров Mercedes.

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