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    Эрдоган надеется открыть новую страницу в российско-турецких отношениях

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    Президент РФ Владимир Путин 5 августа встретился в Сочи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Российский президент отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 57%, а за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза.

    «Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», — сказал Путин.

    Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры с Путиным «откроют новую страницу в двусторонних отношениях». Этот вопрос лидеры обсудят уже за закрытыми дверями.

    Также Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по «зерновому коридору» для вывоза украинского зерна по Черному морю.

    «Решен вопрос с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки. Это очень важно для многих стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием», — заявил Путин.

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