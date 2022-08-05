Эрдоган надеется открыть новую страницу в российско-турецких отношениях

«Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 57%, а за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза.

Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры с Путиным «откроют новую страницу в двусторонних отношениях». Этот вопрос лидеры обсудят уже за закрытыми дверями.



Также Владимир Путин поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по «зерновому коридору» для вывоза украинского зерна по Черному морю.



«Решен вопрос с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки. Это очень важно для многих стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием», — заявил Путин.

