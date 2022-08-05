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    Эрдоган прилетел в Сочи к Путину. Кадыров тоже

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    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыли в Сочи, где состоятся их переговоры.

    Прилет Путина подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков, а о прибытии Эрдогана пишет турецкое агентство Anadolu. Согласно заявлению Кремля, президенты обсудят сотрудничество между странами, «включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики», а также обменяются мнениями «по актуальным вопросам международной повестки дня».

    Песков ранее допустил, что в ходе визита Эрдогана лидеры могут обсудить вступление Турции в БРИКС, однако «особых планов на этот счет нет». Также они намерены «сверить часы» по эффективности «зернового коридора» для вывоза пшеницы из украинских портов, обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

    Итоговой пресс-конференции не ожидается. Об итогах встречи журналистов проинформирует вице-премьер и сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

    Как сообщают СМИ, в составе российской делегации будет глава Чечни Рамзан Кадыров.

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