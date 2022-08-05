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    «ДП»: Сын Валентины Матвиенко стал совладельцем компании «Мегалит — Охта Групп»

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    Матвиенко Сергей Владимирович приобрел 15% долей уставного капитала в компании «Мегалит — Охта Групп», которая строит Приморский квартал. Об этом 5 августа сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

    Матвиенко приобрел долю у ЗПИФ «Доминанта», который находится под управлением УК «Свиньин и партнеры». Остальные 85% «Мегалит — Охта Групп» находятся в собственности фирмы «Бриз» (учредители «Охта Групп» и Александр Брега).

    В ЕГРЮЛ сведения о смене совладельца были зарегистрированы, по данным СПАРК, 16 мая 2022 года.

    Как пишет издание, сумма сделки не раскрывается и, по мнению участников рынка, она могла составить от 1,5 млрд рублей до 1 рубля, так как зачастую подобные сделки являются не денежными. Газета приводит мнение экспертов, которые были удивлены потерей и для «Мегалита», и для «Охта Групп» 15% в высокомаржинальном проекте, реализация которого близится к завершению, и предположили, что в данной сделке могли быть дополнительные договоренности.

    ЖК «Приморский квартал» строится на территории, ограниченной Богатырским и Коломяжским проспектами, проспектом Испытателей и улицей Матроса Железняка. 11 из 19 корпусов уже построены, всего должно быть возведено 650 тыс. кв. м жилья.

    Сергей Матвиенко — предприниматель, сын спикера Совета Федерации и экс-губернатора Петербурга Валентины Матвиенко.

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