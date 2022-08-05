«ДП»: Сын Валентины Матвиенко стал совладельцем компании «Мегалит — Охта Групп»

Матвиенко Сергей Владимирович приобрел 15% долей уставного капитала в компании «Мегалит — Охта Групп», которая строит Приморский квартал. Об этом 5 августа сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.



Матвиенко приобрел долю у ЗПИФ «Доминанта», который находится под управлением УК «Свиньин и партнеры». Остальные 85% «Мегалит — Охта Групп» находятся в собственности фирмы «Бриз» (учредители «Охта Групп» и Александр Брега).

