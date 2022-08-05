Такси раскурочило «Нексию» на Арсенальной улице. Пострадали трое

Серьезная авария с участием такси произошла утром 5 августа в Калининском районе Петербурга. Помощь медиков потребовалась двум пассажирам и одному из водителей.
В 6:26 в полицию поступила информация о ДТП на Арсенальной улице, в районе дома 25. 26-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с Daewoo Nexia, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Судя по фото, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», попавший в ДТП «Фольксваген» — такси.
В результате аварии пострадали три человека: водитель «Поло» и его 18-летний пассажир, а также 22-летний пассажир «Дэу». Всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Ведется проверка.