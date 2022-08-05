Продукты местные, коктейли инвестиционные: в Петербург приходит Farm to table

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Тренд употреблять больше локальных продуктов — таких, которые выращиваются рядом, — давно стал общемировым. В Петербурге он тоже популярен — здесь в этом году пройдет фестиваль всемирно известного движения Farm to table.

Это событие объединит известные рестораны и небольшие локальные фермы города: более 50 шеф-поваров и представители более 20 хозяйств разработали специальное меню из местных продуктов. Попробовать локальные блюда можно будет с 6 по 21 августа 2022 года.

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Еще на фестивале ожидается два тематических ужина в необычных местах: приветственный в поле пшеницы и финальный — в промышленном антураже Завода слоистых пластиков. Оба мероприятия, по задумке авторов, напомнят гостям об идее осознанного потребления. В меню — натуральные продукты и еда в авторской подаче, молекулярная кухня, блюда в концепции Zero Waste, а также коктейли из специального меню от Тинькофф Инвестиций.



Партнерами фестиваля выступают лайфстайл-сервисы Тинькофф. Благодаря этому на посещение ресторанов-участников распространяется кешбэк до 10%* при бронировании столика через сервис «Рестораны». А те, кто после посещения оставит отзыв, автоматически получат кэшбэк 5% за походы в кафе и рестораны из подборки «Все рестораны с кешбэком» внутри приложения Тинькофф на следующий месяц.



Напомним, что и вне рамок фестиваля клиенты банка могут прямо из приложения бронировать столики и получать кешбэк в ресторанах — партнерах специального сервиса Тинькофф. А также пользоваться сервисом подбора ресторанов в мобильном банке, изучать тематические подборки, оставлять электронные чаевые с помощью сервиса CloudTips и писать отзывы после посещения.

Новости компаний

* Чтобы получить до 10% от стоимости посещения ресторана, необходимо забронировать столик с помощью приложения и расплатиться картой. До 5% за отзыв после посещения ресторана-участника в приложении Тинькофф.