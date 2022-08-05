В репинских «Пенатах» спустя 30 лет открыли «Башенку Шехерезады»

В Музее-усадьбе Репина «Пенаты» 5 августа открыли после реставрации беседку «Башенка Шехерезады», которая стала доступной для посещения впервые с 1990-х годов. Уникальную конструкцию из дерева, выстроенную в самой высокой точке парка — на Чугуевой горе — и разрушенную в Великую Отечественную войну, восстановили в 1960-е, а спустя тридцать лет закрыли из-за аварийного состояния. Сами же работы по восстановлению начались только в 2021 году.



Теперь башенка выглядит несколько иначе, чем ее помнят посетители музея, бывавшие там до реставрации, — в этот раз восстановили подлинное цветовое решение и декоративное убранство памятника.



Фото: предоставлено Музеем Академии художеств Поделиться Поделиться





Беседка при жизни Репина была популярна у гостей художника — известно, что там он написал, в частности, эскиз знаменитой картины «Какой простор!». В будущем в музее надеются организовывать небольшие экскурсии на верхний ярус башенки и даже установить там телескоп. В обычное время гости смогут гулять только на нижнем ярусе, поднявшись по ступеням.



Восстановление объекта велось Музеем Академии художеств, филиалом которого являются «Пенаты».

По случаю дня рождения Ильи Репина вход в парк и усадьбу 5 августа свободный.

Восстановление «Башенки Шехерезады» — не единственное, что было сделано для возрождения музея-усадьбы за последние годы, — так, в 2021 году отремонтировали 5 деревянных мостов через протоки, идет реставрация артезианского колодца «Посейдон» и деревянной беседки «Храм Осириса и Изиды» — эти объекты планируется закончить в текущем году. Кроме того, на территории парка установили санузел для посетителей.

