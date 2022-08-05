    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    Минсельхоз допустил снижение экспорта зерна при обеспечении рынка РФ

    621
    2 комментария

    Россия может в этому году сократить план по поставкам зерна за рубеж. Об этом в пятницу заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

    На данный момент во всех федеральных округах идут интенсивные уборочные работы. Было обработано 27% полей и собрано порядка 55 млн тонн зерновых, передаёт 5 августа РИА Новости.

    Такой показатель, по словам Патрушева, неплохой, но заметно меньше, чем год назад. Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ из-за холодной весны. Вдобавок к этому есть сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.

    Глава Минсельхоза добавил, что ситуация создаёт риски в части достижения прогнозируемого ранее показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн.

    «Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объёмы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть», — подчеркнул он.

    Отметим, в 2021 году в стране собрали 120,656 млн тонн зерна, 75,94 из которых — пшеница.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close