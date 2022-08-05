Минсельхоз допустил снижение экспорта зерна при обеспечении рынка РФ

Россия может в этому году сократить план по поставкам зерна за рубеж. Об этом в пятницу заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

На данный момент во всех федеральных округах идут интенсивные уборочные работы. Было обработано 27% полей и собрано порядка 55 млн тонн зерновых, передаёт 5 августа РИА Новости.

Такой показатель, по словам Патрушева, неплохой, но заметно меньше, чем год назад. Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ из-за холодной весны. Вдобавок к этому есть сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.