Минсельхоз допустил снижение экспорта зерна при обеспечении рынка РФ

Россия может в этому году сократить план по поставкам зерна за рубеж. Об этом в пятницу заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
На данный момент во всех федеральных округах идут интенсивные уборочные работы. Было обработано 27% полей и собрано порядка 55 млн тонн зерновых, передаёт 5 августа РИА Новости.
Такой показатель, по словам Патрушева, неплохой, но заметно меньше, чем год назад. Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ из-за холодной весны. Вдобавок к этому есть сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.
Глава Минсельхоза добавил, что ситуация создаёт риски в части достижения прогнозируемого ранее показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн.
«Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объёмы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть», — подчеркнул он.
Отметим, в 2021 году в стране собрали 120,656 млн тонн зерна, 75,94 из которых — пшеница.