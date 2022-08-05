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    СМИ: «Зенит» нашел восьмого бразильского легионера в состав

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    Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке 18-летнего центрального защитника «Коринтианса» Роберта Ренана. Об этом 5 августа пишет Yahoo.

    Как отмечает источник, петербуржцы ведут устные переговоры по Ренану со всеми сторонами, однако официальных запросов сине-бело-голубые пока не отправляли. Также к игроку проявляют интерес дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон».

    Напомним, что в составе «Зенита» сейчас играют уже семеро футболистов из Бразилии — Иван Куарежма, Дуглас Сантос, Родригао, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Малком.

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    Комментарии 4

    bekras2205 Авг 2022 в 13:28
    Стыдуха
    +1−0
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