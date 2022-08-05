Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельное ДТП в Иркутской области

Медведь неожиданно выбежал на дорогу в Иркутской области и попал под колеса внедорожника. Машину от удара бросило в грузовик. Последствия были трагичными.



Около 22:30 4 августа на федеральной трассе А-331 «Вилюй», в нескольких километрах от поселка Хребтовая, автомобиль Toyota Land Cruiser сбил выбежавшего на дорогу медведя, сообщает 5 августа пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. После этого внедорожник отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком КАМАЗ.