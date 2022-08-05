    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельное ДТП в Иркутской области

    2490
    5 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Иркутской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Медведь неожиданно выбежал на дорогу в Иркутской области и попал под колеса внедорожника. Машину от удара бросило в грузовик. Последствия были трагичными.

    Около 22:30 4 августа на федеральной трассе А-331 «Вилюй», в нескольких километрах от поселка Хребтовая, автомобиль Toyota Land Cruiser сбил выбежавшего на дорогу медведя, сообщает 5 августа пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. После этого внедорожник отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

    Фото: ГУ МВД по Иркутской области
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате ДТП 42-летний водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте, а 56-летнего водителя грузовика госпитализировали. Медведь погиб, его забрали сотрудники лесничества.

    Фото: ГУ МВД по Иркутской области
    Фото: ГУ МВД по Иркутской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close