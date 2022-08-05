Мужская ссора закончилась стрельбой на пороге бара на Звенигородской

Четверо оказались в полиции после стрельбы в Адмиралтейском районе Петербурга. Двум братьям с одним на двоих пистолетом в отделе пришлось задержаться.



Обстановка на Звенигородской улице накалилась накануне около половины пятого часа утра, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Четверо спорили у бара «Доски», кульминацией стали три выстрела из пистолета в сторону одного из участников. Резиновые пули ушли «в молоко».



В отдел увезли 29-летнего жителя Дагестана, его приятеля из Карачаево-Черкесии на восемь лет младше и их противников: братьев, которые живут неподалёку от бара, с травматическим МР-79–9ТМ.

