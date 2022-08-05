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    Мужская ссора закончилась стрельбой на пороге бара на Звенигородской

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    Четверо оказались в полиции после стрельбы в Адмиралтейском районе Петербурга. Двум братьям с одним на двоих пистолетом в отделе пришлось задержаться.

    Обстановка на Звенигородской улице накалилась накануне около половины пятого часа утра, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Четверо спорили у бара «Доски», кульминацией стали три выстрела из пистолета в сторону одного из участников. Резиновые пули ушли «в молоко».

    В отдел увезли 29-летнего жителя Дагестана, его приятеля из Карачаево-Черкесии на восемь лет младше и их противников: братьев, которые живут неподалёку от бара, с травматическим МР-79–9ТМ.

    Как установили полицейские, стрелял младший из петербуржцев — 23-летний грузчик. Его 25-летний брат отрекомендовался директором ритуальной компании, но в открытых источниках, СПАРКе и в самой фирме подтверждения этому «Фонтанке» найти не удалось.

    «В отношении 23 и 25-летнего мужчин составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Двое других мужчин опрошены и отпущены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области

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