Зелёная и смотрит в окна. В Купчино заметили необычное животное

Неподвижный взгляд зелёной игуаны почувствовал на себе житель Петербурга, когда выглянул из окна квартиры. Застывшая хвостатая сливалась с травой, как будто так и задумано, но остаться незамеченной у неё не вышло.



Горожанин рассказал, что увидел ящерицу 5 августа приблизительно в 11:30 на улице Турку, 22/2. Встреча с необычным животным попала на видео.