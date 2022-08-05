Зелёная и смотрит в окна. В Купчино заметили необычное животное

Неподвижный взгляд зелёной игуаны почувствовал на себе житель Петербурга, когда выглянул из окна квартиры. Застывшая хвостатая сливалась с травой, как будто так и задумано, но остаться незамеченной у неё не вышло.
Горожанин рассказал, что увидел ящерицу 5 августа приблизительно в 11:30 на улице Турку, 22/2. Встреча с необычным животным попала на видео.
Мужчина предположил, что игуана могла выбраться из клетки и оказалась у жилого дома случайно.
Петербуржцы нередко замечают в городе экзотических зверей. На улицах оказываются и те, кого естественнее было бы увидеть в лесу. Так, сегодня в Невском районе обнаружили дикую лисицу, которая что-то усердно искала на детской площадке.