Пробка пробкой, а завтрак по расписанию. Молодые люди решили пожарить стейк прямо в кузове пикапа на КАД

Необычную картину утром 5 августа наблюдали водители на востоке кольцевой автодороги Петербурга. В одной из машин решили приготовить еду прямо на ходу, невзирая на опасность и выхлопные газы.
Двух молодых людей, устроивших «отдых на природе» прямо на КАД, утром пятницы запечатлела между Пискаревским и Шафировским проспектами участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Stacy. Парни ехали в кузове пикапа и жарили стейки на гриле прямо на ходу в потоке транспорта.
Отметим, что перевозка людей вне кабины автомобиля является нарушением статьи 12.23 КоАП РФ и влечет административный штраф в 100 рублей. А на такой магистрали, как КАД, подобный «отдых» вдвойне опасен. К счастью для всех, сегодняшняя эскапада обошлась без происшествий.