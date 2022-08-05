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    Пробка пробкой, а завтрак по расписанию. Молодые люди решили пожарить стейк прямо в кузове пикапа на КАД

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    Необычную картину утром 5 августа наблюдали водители на востоке кольцевой автодороги Петербурга. В одной из машин решили приготовить еду прямо на ходу, невзирая на опасность и выхлопные газы.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Двух молодых людей, устроивших «отдых на природе» прямо на КАД, утром пятницы запечатлела между Пискаревским и Шафировским проспектами участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Stacy. Парни ехали в кузове пикапа и жарили стейки на гриле прямо на ходу в потоке транспорта.

    Отметим, что перевозка людей вне кабины автомобиля является нарушением статьи 12.23 КоАП РФ и влечет административный штраф в 100 рублей. А на такой магистрали, как КАД, подобный «отдых» вдвойне опасен. К счастью для всех, сегодняшняя эскапада обошлась без происшествий.

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