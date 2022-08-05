    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Luka и Sasha 3%. В Белоруссии впервые признали экстремистскими телеграм-стикеры

    2249
    10 комментариев

    В Белоруссии впервые признали экстремистскими материалами наборы стикеров в мессенджере Telegram. Об этом стало известно 5 августа из реестра экстремистских материалов на сайте Мининформа.

    Как указывается в документе, экстремистскими признаны наборы стикеров под названиями Luka и Sasha 3%. Решение об этом утвердил Центральный район Минска еще 25 июля, уточняет «Спутник. Беларусь».

    В Белоруссии есть уголовная ответственность за подписку на экстремистские и запрещенные Telegram-каналы — до 7 лет лишения свободы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close