Luka и Sasha 3%. В Белоруссии впервые признали экстремистскими телеграм-стикеры

В Белоруссии впервые признали экстремистскими материалами наборы стикеров в мессенджере Telegram. Об этом стало известно 5 августа из реестра экстремистских материалов на сайте Мининформа.



Как указывается в документе, экстремистскими признаны наборы стикеров под названиями Luka и Sasha 3%. Решение об этом утвердил Центральный район Минска еще 25 июля, уточняет «Спутник. Беларусь».

В Белоруссии есть уголовная ответственность за подписку на экстремистские и запрещенные Telegram-каналы — до 7 лет лишения свободы.

