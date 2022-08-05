Водоканал составил рейтинг районов Петербурга, где не умеют пользоваться канализацией

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проанализировали статистику возникновения засоров в сетях водоотведения за первые восемь месяцев 2021-го и 2022 годов в Петербурге. По итогам исследования составлен рейтинг районов города, где канализацией чаще всего пользуются не по назначению.



Лидером по этому показателю, по данным Водоканала за 5 августа, стал Невский район Петербурга, где только в 2022 году процент попадания посторонних предметов в канализацию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 59%.

