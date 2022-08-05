Водоканал составил рейтинг районов Петербурга, где не умеют пользоваться канализацией

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проанализировали статистику возникновения засоров в сетях водоотведения за первые восемь месяцев 2021-го и 2022 годов в Петербурге. По итогам исследования составлен рейтинг районов города, где канализацией чаще всего пользуются не по назначению.
Лидером по этому показателю, по данным Водоканала за 5 августа, стал Невский район Петербурга, где только в 2022 году процент попадания посторонних предметов в канализацию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 59%.
Второе место в антирейтинге традиционно занимает Центральный район — попадание посторонних предметов в систему водоотведения там увеличилось на 43%. Малопочётную «бронзу» в этот раз разделили Адмиралтейский и Красногвардейский районы города — число засоров там выросло на 25–26%.
При этом по остальным районам ситуация стабилизировалась в пределах показателей прошлого года, отметили в Водоканале.
Напомним, ранее в Водоканале рассказали, что петербуржцы стали гораздо чаще пользоваться уборной не дома — с начала этого года бесплатные общественные туалеты в городе посетили 4,5 миллиона человек. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.