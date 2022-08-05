Хрупкий кузов «ГАЗели» выбил сплит в одном из дворов Петербурга. Помогли ветки дерева

Тройное ДТП обеспечил хлипкий кузов «ГАЗели», который рассыпался после столкновения с ветками дерева. Части конструкции покатились кубарем и приземлились в не самом удачном месте — на оставленные во дворе легковушки.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видеозапись, на которой зафиксировано нелепое происшествие, была сделана у дома 9/3 на улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга и 5 августа распространилась в социальных сетях. Судя по кадрам, пострадали передние части припаркованных машин.
«Через всю машину царапина, через стекла, багажник. <...> Про кузов вопрос к ТО и вообще к сложившейся ситуации. Если на таком участке теряют кузов, то как пригодно средство к передвижению?» — спросила Елена, которая в группе «Дорожный инспектор» представилась владелицей одного из автомобилей.
По словам женщины, под стеклом машины был номер телефона, но после аварии по нему длительное время никто не звонил. ДТП, по словам горожанки, было оформлено без неё, а повреждения в документах перечислили с неточностями.