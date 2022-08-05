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    Чем закончились переговоры Путина и Эрдогана: новости вокруг военной операции за 5 августа

    Что произошло за последние сутки

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    Переговоры президентов Турции и России прошли в Сочи
    Переговоры президентов Турции и России прошли в СочиФото: Kremlin.ru
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 5 августа.

    «Недружественным» иностранцам запретили продавать акции российских компаний

    Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах «в связи с недружественными действиями других стран». Теперь резидентам стран, которые включены в список недружественных к России, до конца 2022 года запрещено совершать сделки с акциями в стратегических предприятиях России, с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также с акциями российских банков.

    Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи

    В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что на встрече обсуждали финансово-банковский блок, строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток» и ряд других вопросов по сотрудничеству стран. Он также заявил, что президенты договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

    Сыр Oltermanni сменит название

    После ухода из РФ финского концерна Valio ООО «Валио» сменило владельца и изменит бренд продукции Oltermanni. Полутвердые сыры компания будет выпускать под новым брендом Laplandia.

    В Донецке открыли следственное управление СК РФ

    Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Донецке сформировано следственное управление ведомства.


    — В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов городах Донбасса и Украины, — говорится в сообщении СК РФ.

    Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Украины

    Еще три судна получили разрешение на проход по безопасному коридору для вывоза зерна из портов Украины. В общей сложности они вывезут более 58 тысяч тонн кукурузы. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что грузы направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию.

    Из Болгарии высылают российских дипломатов, которых сочли шпионами

    Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов. Он утверждает, что их уличили в шпионаже. Дипломаты покинут страну одним рейсом в ближайшее воскресенье. Россия ответной мерой высылает 14 болгарских дипломатов.

    Посольство Латвии больше не выдает визы россиянам

    Латвийское посольство объявило, что на неопределенный срок прекращает выдачу россиянам виз. Единственное исключение — похороны родственников.

    Переговоры президентов Турции и России прошли в Сочи
    Переговоры президентов Турции и России прошли в СочиФото: Kremlin.ru

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