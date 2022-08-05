Десяток выстрелов и план «Перехват». В Пушкине совершено разбойное нападение на арбузы

Фруктово-овощная лавка в Пушкинском районе Петербурга подверглась разбойному нападению. Преступник пришёл за бахчевыми и расстрелял продавца.
Мужчина с пистолетом появился у прилавков на территории Лесное у дома №10 в Пушкине накануне около половины десятого часа вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа. Намётанным взглядом выхватил пару арбузов, расплачиваться за них в его планы не входило.
39-летний продавец с товаром расставаться не пожелал. Налётчик обеспечил его сговорчивость десятком выстрелов и как минимум четыре раза не промахнулся. Бригада скорой забрала пострадавшего в больницу с непроникающими ранениями предплечья, живота, груди и спины. По предварительным данным, его состояние оценивают как удовлетворительное.
Уехавшего на «Тойоте Королла» стрелка задержали по плану «Перехват» неподалёку от лавки. Вместе с пневматическим МР-654К и ножом в отдел повезли 53-летнего жителя Пушкина. Вечер он закончил в больнице — мужчина выдыхал алкоголь и жаловался на боли в теле.
Вероятно, от медиков он выйдет уже в статусе подозреваемого, возбуждение уголовного дела — вопрос времени.