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    Сначала жара, затем ливень с грозами. Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в пятницу и субботу

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    В Петербурге погодные условия определяет периферия антициклона, отступающая на восток. В пятницу, 5 августа, будет теплее и без осадков.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ветер ожидается южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «Жара выходит на максимум», — охарактеризовал погоду Леус в Петербурге на 5 августа.

    В субботу, 6 августа, петербуржцев ожидает похолодание. Также синоптик на вторую половину выходного дня прогнозирует ливневой дождь и грозы.

    «В субботу во второй половине дня ливневой дождь, гроза и начало похолодания», — добавил Леус.

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