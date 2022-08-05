Сначала жара, затем ливень с грозами. Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в пятницу и субботу

В Петербурге погодные условия определяет периферия антициклона, отступающая на восток. В пятницу, 5 августа, будет теплее и без осадков.

Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ветер ожидается южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.



«Жара выходит на максимум», — охарактеризовал погоду Леус в Петербурге на 5 августа.

