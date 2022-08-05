Популярный онлайн-сервис снизил стоимость доставки продуктов

Цена плановой доставки СберМаркета теперь составляет 129 рублей, быстрой — 59 рублей.* Тарифы подешевели на 54% и 44% соответственно. За счет этого уже в августе пользователи, по подсчетам сервиса, могут сберечь более 150 млн рублей.
«Сегодня мы предлагаем разные способы сэкономить: программа лояльности, акции, скидки, спецпредложения, раздел «Дешевле, чем в магазине». Кроме того, развиваем приложение и сайт, чтобы клиент, делая покупки, видел, как и где именно он может сэкономить», — отметила Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам СберМаркета.
В среднем на заказ с быстрой доставкой в СберМаркете тратят 1 430 рублей. Он включает 13 товаров, причем наиболее популярны бананы и неэкзотические овощи — от лука до огурцов. В корзину с доставкой ко времени попадает около 23 товаров: среди фаворитов — апельсины, киви, лимоны, молоко и свекла. Средняя стоимость заказа — 3 535 рублей.
Надо отметить, что в услуги сервиса также входит работа сборщиков, которые ищут нужные продукты на полках магазинов, проверяют качество и сроки годности, формируют заказ. Сборка плановых заказов стоит 59 рублей, экспресс — 29 рублей.
Сборка и доставка товаров из магазина «Самокат» при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.
*Подробнее об условиях доставки можно узнать на сайте.
Материал подготовлен специально для ООО «Инстамарт Сервис».