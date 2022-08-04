В США планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян

Администрация президента США Джо Байдена 4 августа планирует объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, чтобы повысить осведомленность и привлечь дополнительное финансирование для борьбы с распространением вируса. Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление сделает министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бессера, который обсудит план борьбы с заболеванием на дневном брифинге. Об этом изданию рассказали два чиновника на условиях анонимности. Бессера планирует принять декларацию, которая уполномочит федеральных чиновников ускорить принятие медицинских контрмер (методы лечения и вакцины) без проведения полноценных проверок. По словам чиновников, это обеспечит большую гибкость в управлении поставками вакцин.