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    День ВДВ прошёл, парашютисты остались. Петербуржцев удивили эффектные номера в небе над городом

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    В четверг, 4 августа, многих петербуржцев удивило (а некоторых даже немного напугало) неожиданное появление над городом парашютистов.

    «Вертолёт похож на военный. Видела один, но по звуку их было несколько», — комментирует увиденное, в частности, одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте», сопровождая своё сообщение фотографией.

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    Как стало известно «Фонтанке», всё происходящее не имеет ничего общего с прошедшим позавчера Днём ВДВ. В четверг парашютисты репетировали открытие Кадетских игр, которое состоится в городе на Неве 5 августа. В тренировке были задействованы парашютисты ЦСКА.

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