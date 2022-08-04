День ВДВ прошёл, парашютисты остались. Петербуржцев удивили эффектные номера в небе над городом

В четверг, 4 августа, многих петербуржцев удивило (а некоторых даже немного напугало) неожиданное появление над городом парашютистов.
«Вертолёт похож на военный. Видела один, но по звуку их было несколько», — комментирует увиденное, в частности, одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте», сопровождая своё сообщение фотографией.
Как стало известно «Фонтанке», всё происходящее не имеет ничего общего с прошедшим позавчера Днём ВДВ. В четверг парашютисты репетировали открытие Кадетских игр, которое состоится в городе на Неве 5 августа. В тренировке были задействованы парашютисты ЦСКА.