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    Боевые действия на Украине

    Губернатор: Двое пострадали при обстреле поселка Климово

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    Два человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Климово в Брянской области. Об этом 4 августа заявил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, по населенному пункту «был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У».

    «Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль», — пишет Богомаз в своем телеграм-канале.

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    Пострадавшие, уточнил он, получили лёгкие осколочные ранения. Медики оказывают им помощь.

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