Губернатор: Двое пострадали при обстреле поселка Климово

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Климово в Брянской области. Об этом 4 августа заявил губернатор региона Александр Богомаз.



По его словам, по населенному пункту «был произведён пуск из ракетного комплекса «Точка-У».



«Благодаря своевременной работе ПВО Вооружённых сил Российской Федерации боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры. Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приёмник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль», — пишет Богомаз в своем телеграм-канале.

