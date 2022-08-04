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    Боевые действия на Украине

    В Лаппеенранте каждый вечер будет звучать гимн Украины

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    Власти финского приграничного города Лаппеенранта придумали, как «продемонстрировать свою поддержку украинцам». Теперь каждый вечер там будет играть гимн этой страны.

    «Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранты», — рассказал 4 августа журналистам местного СМИ мэр Киммо Ярва.

    Гимн будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina каждый день в 19:30. Также теперь у мэрии и в порту на флагштоке поднимают украинский флаг.

    Украинский гимн с конца июля слушают и в соседней Иматре. Оба этих города находятся на границе с РФ и популярны у российских туристов.

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