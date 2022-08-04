В Лаппеенранте каждый вечер будет звучать гимн Украины

Власти финского приграничного города Лаппеенранта придумали, как «продемонстрировать свою поддержку украинцам». Теперь каждый вечер там будет играть гимн этой страны.



«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранты», — рассказал 4 августа журналистам местного СМИ мэр Киммо Ярва.



Гимн будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina каждый день в 19:30. Также теперь у мэрии и в порту на флагштоке поднимают украинский флаг.

