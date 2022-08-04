Суд вынес приговор двум членам банды Басаева и Хаттаба, участвовавшим в нападении на Дагестан

Южный окружной военный суд вынес приговор Суртланбеку Аджиньязову и Русанбеку Арсланову, которые в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напали на группу российских военных в августе 1999 года. Об этом 4 августа сообщает Генпрокуратура РФ.
«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что после нападения на территории Ботлихского района Дагестана погибли 33 военнослужащих. При этом 34 военным был причинён вред здоровью различной степени тяжести.
Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы. Аджиньязову дали 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Арсланову — 13 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.