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    Renault нельзя, Armani можно. Минпромторг пересмотрел правила параллельного импорта

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    Минпромторг пересмотрел список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Как говорится в сообщении ведомства от 4 августа, изменения коснулись, в частности, парфюмерно-косметической продукции

    «Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов», — отметили в Минпромторге. По параллельному импорту теперь можно ввозить Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.

    В перечень разрешенных для ввоза марок автохимии и запчастей вошла продукция компаний Castrol, Liqui Moly, Datsun и Alienware. Также ведомство разрешило поставки бренда Miltenyi Biotec, что позволит закупать необходимые реагентные наборы для работы медицинского оборудования от этой компании.

    Зато из списка исключили Renault, поскольку АО «АвтоВАЗ» обязалось обеспечить гарантийное обслуживание марки, включая торговлю запчастями.

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